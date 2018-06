Stiri pe aceeasi tema

Scandalul pe numele parintelui Arsenie Boca s-a mutat la Tribunalul Bucuresti. Episcopia Devei si Hunedoarei cere judecatorilor permisiunea de a comercializa icoanele, cruciulitele si alte obiecte de cult cu chipul parintelui și cu numele acestuia. Instanța a decis…

- Biserica nu poate folosi numele parintelui Arsenie Boca. Scandalul pe numele parintelui Arsenie Boca s-a mutat la Tribunalul Bucuresti. Episcopia Devei si Hunedoarei cere judecatorilor permisiunea de a comercializa icoanele, cruciulitele si alte obiecte de cult cu chipul parintelui și cu numele acestuia.…

- Biserica nu poate folosi numele parintelui Arsenie Boca. Decizia a fost luata de judecatori.Scandalul pe numele parintelui Arsenie Boca s a mutat la Tribunalul Bucuresti, scrie antena3.ro. Episcopia Devei si Hunedoarei cere judecatorilor permisiunea de a comercializa icoanele, cruciulitele si alte obiecte…

- Mitropolitul Ardealului, despre inregistrarea marcii Parintele Arsenie Boca. IPS Laurențiu Streza, Arhiepiscopul Sibiului, a declarat ca este strigator la cer ca o „persoana straina și de credința” sa-și aroge calitatea de moștenitor al patrimoniului spiritual al parintelui Arsenie Boca. In acest context,…

- Episcopia Devei si Hunedoarei va milita pentru apararea imaginii si numelui parintelui Arsenie Boca, supranumit de credinciosi “Sfantul Ardealului”, in conditiile in care o firma din Marea Britanie, reprezentata in Romania de catre un aradean, sustine ca ar detine drepturile de proprietate asupra marcii…

- Episcopia Devei și Hunedoarei spune ca parintele Arsenie Boca nu poate fi asumat ca marca inregistrata și ca nu a primit pana acum nicio inștiințare oficiala referitoare la existenta unor drepturi de proprietate asupra marcii “Parintele Arsenie Boca”. Reacția Episcopiei vine in contextul in care un…

- Purtatorul de cuvant al Episcopiei Devei si Hunedoarei, parintele Gabriel Miricescu, a declarat joi, pentru Agerpres, ca parintele Arsenie Boca este o personalitate duhovniceasca si nu poate fi asumat ca un brand, demersul firmei straine fiind catalogat ca o chestiune "total deplasata". "Parintele Arsenie…

