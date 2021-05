Astra Giurgiu a retrogradat din Liga I de fotbal dupa meciurile jucate miercuri in ultima etapa a fazei play-out, in timp ce FC Hermannstadt si FC Voluntari vor disputa meciuri de baraj pentru mentinerea in esalonul de elita.

Dinamo - Chindia Targoviste 0-0

FC Hermannstadt - FC Arges 1-0

A marcat: Scarlatache '68

FC Voluntari - UTA Arad 0-0

Gaz Metan Medias - Poli Iasi 4-2

Au marcat: Valente '9, '10, Butean '16, Ze Manuel '48 / F. Cristea '71, Zaharia '82

FC Viitorul - Astra Giurgiu 1-0

A marcat: Chitu '90+6

Clasament: 1. Chindia Targoviste…