Vin vești de la nivelul Guvernului pentru tinerele care doresc sa aiba un copil, dar se confrunta cu problema infertilitații. Și care, din cauza lipsei posibilitaților financiare, nu puteau apela la procedurile de fertilizare in vitro, in speranța ca iși vor vedea visul implinit, acela de a deveni mame. Ministrul Familiei, Tineretului si Egalitatii de […] The post S-a dat unda verde ajutorului financiar pentru tinerii care vor sa devina parinți. Anunțul ministrului Firea first appeared on Ziarul National .