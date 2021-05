S-a dat startul vaccinarilor in Piata de Vechituri (Foto)

Stiri pe aceeasi tema

- 210 satmareni vaccinați astazi la punctul de vaccinare organizat in Piața Mare din municipiul Satu Mare, anunța Prefectura, cu vaccin Johnson&Johnson, imunizare prin doza unica. Maine, 30 mai, satmarenii sunt așteptați la vaccinare de la ora 08.00 la Piața de Vechituri.

- Maratonul vaccinarii continua in acest week-end, in doua piete din Satu Mare. Acțiunile se desfasoara astazi, 29 mai, in Piața Mare și duminica, 30 mai, in Piața de Vechituri din municipiul Satu Mare, intre orele 08.00 – 16.00. Cetațenii se pot vaccina, fara programare, doar cu un act de identitate…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 96.953 de doze de vaccin, dintre care 74.561 - Pfizer, 7.323 - Moderna, 8.613 - AstraZeneca si 6.456 - Johnson&Johnson, potrivit datelor puse…

- Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) informeaza ca, in ultimele 24 de ore, au fost administrate 94.656 de doze de vaccin, dintre care 76.914 – Pfizer, 5.500 – Moderna, 7.846 – AstraZeneca si 4.396 – Johnson&Johnson, potrivit datelor puse la dispozitie…

- Vaccinarea pacientilor internati in spitale se va realiza preferabil cu serul Johnson&Johnson, deoarece este administrat intr-o singura doza, iar daca pacientii opteaza pentru alte seruri care necesita rapel, acestia vor merge pentru a doua doza la un centru de vaccinare din proximitatea domiciliului,…

- Romania a depașit joi, 6 mai 2021, pragul de 100.000 de persoane vaccinate anti-COVID in decurs de 24 de ore, un record care se inregistreaza la peste 4 luni de la debutul campaniei. Comitetul national de coordonare a activitatilor privind imunizarea impotriva COVID-19 informeaza ca, in ultimele 24…

- Sindicaliștii acuza lipsa de comunicare cu deținuții și spun ca refuzul acestora de a se imuniza pune in pericol polițiștii din penitenciare. ”Nici macar jumatate dintre deținuți nu se vor vaccina, ceea ce inseamna un real pericol pentru polițiștii din penitenciare care desfașoara activitați directe…

- Va reamintim ca, in luna aprilie, Agentia pentru alimente si medicamente din Statele Unite (FDA) a suspendat temporar utilizarea acestui vaccin dupa aparitia unor cazuri rare de tromboze. La randul sau, Franta a decis sa il administreze doar persoanelor cu varste de peste 55 de ani, la fel ca in cazul…