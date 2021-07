Stiri pe aceeasi tema

- Un zbor a carui pregatire a durat 17 ani a decolat duminica din Statele Unite și il va duce pe miliardarul Richard Branson din deșertul New Mexico pina la marginea spațiului. Este o calatorie istorica, iar mizele ei, dincolo de progresul tehnologic, sint deopotriva economice. Se da startul turismului…

- Vehiculul spațial al miliardarului de origine britanica Richard Branson a decolat duminica, de pe spaceportul din New Mexico, SUA. Calatoria va dura aproximativ 90 de minute. Alaturi de Branson calatoresc la limita spațiului cinci specialisti, iar Dave Mackay este pilotul principal. Pilotul…

- Primul zbor spatial al Virgin Galactic cu echipaj complet in vehiculul VSS Unity, din care face parte si fondatorul companiei, Richard Branson, a fost amanat 90 de minute din cauza conditiilor meteorologice. Vehiculul este acum programat sa fie lansat duminica, la ora Romaniei 17:30. Pregatirile…

- Compania Virgin Galactic, infiintata de miliardarul britanic Richard Branson, a anuntat vineri ca a primit aprobarea din partea Administratiei Federale a Aviatiei (Federal Aviation Administration - FAA) din Statele Unite pentru a trimite oameni in spatiu, punand astfel presiune asupra rivalilor sai…

- Statele Unite au un al treilea astrodrom complet operațional: Spaceport America. Se afla in New Mexico și a fost folosit pentru al treilea zbor in spațiul extraatmosferic cu oameni la bord, efectuat de compania Virgin Galactic.