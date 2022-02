Stiri pe aceeasi tema

- A inceput perioada de depunere a cererilor pentru finanțare nerambursabila la Consiliul Județean Clu. Depunerea solicitarilor se poate face intr-un interval de 30 de zile, incepand cu ziua de luni, 21 februarie 2022 și pana in ziua de marți, 22 martie, la Registratura Consiliului Județean Cluj. „Consiliul…

- Organizațiile neguvernamentale și entitațile publice din județ care implementeaza programe și proiecte din sfera tineretului și activitaților socio-educaționale, a sportului, culturii, precum și a cultelor religioase, sunt invitate sa pregateasca și sa depuna cererile de finanțare.

- Consiliul Județean Cluj a publicat pe site-ul propriu la secțiunea Informații publice – Cereri de finanțare, formularele pentru obținerea fondurilor nerambursabile din bugetul forului... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale anunta ca a elaborat un proiect de act normativ care vizeaza modificarea a doua hotarari de Guvern privind termenul de depunere a cererilor de inscriere in Programul Tomata si eliminarea obligativitatii depunerii documentelor fiscale pentru accesarea ajutoarelor…

- Consiliul Județean Cluj invita organizațiile neguvernamentale și entitațile publice din județ care implementeaza programe și proiecte din sfera tineretului și activitaților socio-educaționale, a... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Fundația Padurea de Maine anunța lansarea programului de finanțari nerambursabile Comunitațile Padurii de Maine. Programul, cu un buget de 500.000 de euro alocat pentru anul 2022, susține dezvoltarea durabila a comunitaților din zonele forestiere... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Ministerul Educatiei a anuntat ca va fi prelungit cu doua saptamani termenul e depunere a cererilor de bursa, respectiv pana pe data de 14 februarie, si nu pana pe 7 februarie, asa cum anuntase cu o seara inainte ministrul Sorin Cimpeanu. Totodata, ministerul a subliniat ca elevii din mediul rural,…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale lanseaza sesiunea de primire a solicitarilor de finanțare din acest an pentru submasura 4.1a din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurala 2014-2020 (PNDR 2020) pentru investitii in exploatatii pomicole. Ghidul solicitantului aflat in consultare…