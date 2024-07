S-a dat startul lucrărilor pentru construcția unui dispensar uman la Rădești Recent, la Radești a luat startul investiția pentru construcția unui dispensar medical uman, locație ce va fi situata in imediata apropiere a primariei, neavand nicio legatura cu dispensarul medical existent in localitate destinat medicului de familie. Potrivit proiectului, dispensarul va cuprinde: un sector pentru consultații pentru adulți și copii avand și sala de așteptare. Acesta […] The post S-a dat startul lucrarilor pentru construcția unui dispensar uman la Radești first appeared on aiudinfo.ro | stiri aiud | ziar aiud . Citeste articolul mai departe pe aiudinfo.ro…

Sursa articol si foto: aiudinfo.ro

Stiri pe aceeasi tema

