S-a dat startul la programul fotovoltaice pentru biserici. Bugetul disponibil, 17,5 milioane de lei Unitatile de cult interesate se pot inscrie, incepand de marti, Programul Casa Verde Fotovoltaice, bugetul disponibil fiind de 17,5 milioane de lei. Potrivit AFM, inscrierea se poateface incepand de marti, ora ora 10.00. "Unitatile de cult din toata tara care doresc sa se inscrie in aplicatia informatica destinata Programului Casa Verde Fotovoltaice, o pot face accesand link-ul: https://depunerefotovoltaice.afm.ro", a transmis AFM. Inscrierile se vor realiza in perioada 27-29 iunie 2023 sau pana la epuizarea bugetului alocat de 17.500.000 lei. Inscrierea solicitantului se va face prin completarea… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

