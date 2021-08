Stiri pe aceeasi tema

- Saptamana aceasta, polițiștii de la Biroul Siguranța Școlara și Compartimentul de Analiza și Prevenire a Criminalitații au stat de vorba cu tinerii de la Centrul Multifuncțional ”Henri Coanda” Bacau. In aceasta saptamana polițiștii de prevenire și siguranța școlara au facut o vizita la Centrul Multifuncțional…

- Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale a publicat ghidurile finale ale solicitantului și a anunțat data oficiala la care incep inscrierile pentru granturile europene nerambursabile, de maximum 70.000 euro fiecare pentru instalarea tinerilor fermieri, pe anul 2021.Sesiunea de primire online a…

- 10 elevi din cadrul Școlii Militare de Subofițeri de Jandarmi Falticeni desfasoara incepand de astazi la Inspectoratul de Jandarmi Judetean Bacau, stagiul de practica prevazut in programa de invatamant. Tinerii se pregatesc pentru a deveni subofițeri și timp de 11 saptamani, vor participa la misiuni…

- In urma cu cațiva ani, realizarile antrenorului de lupte Ion Butucaru erau prezentate pe larg in cotidianul „Deșteptarea” sub titulatura „Fabrica de campioni”. De atunci, multe „linii de producție” romanești- din sport și nu numai- au tras pe dreapta. Nu insa și „fabrica” maestrului Butucaru, care continua…

- • fondurile vor fi accesibile incepand din lunile august și septembrie Micile afaceri agricole și neagricole de la țara vor putea primi, in sfarșit, bani de la stat pentru a se dezvolta sau a porni de la zero. Astfel, in urmatoarele doua luni – august și septembrie, nu mai puțin de patru programe de…

- 1. – Ce va motiveaza in viața?– Ideea ca ”se poate”, daca in alte parti ale tarii sau ale Europei s-a reusit, s-a facut, se poate si la noi. Important este ca om sa nu treci prin viata, dar mai ales prin administratie, printr-o functie publica fara sa lasi ceva in urma ta. Am promis […] Articolul “Trebuie…

- Evaluarea Naționala din acest an a confirmat discrepanța tot mai adanca dintre invațamantul din mediul urban și cel din mediul rural. In graficele de mai jos,realizate de Alexandru F. Ghița de la Centrul pentru Dezvoltare Urbana și Teritoriala (CDUT) se observa foarte ușor aceasta diferența. Daca ne…

- Vești bune pentru tinerii care au intenția sa cumpere o locuința in blocurile construite prin Agenția Naționala pentru Locuințe (ANL). De acum incolo, prețul de vanzare al acestor va scadea considerabil. Facilitatea a fost deja legiferata, fiind publicata in Monitorul Oficial, OUG nr. 55/2021 prin care…