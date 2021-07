Stiri pe aceeasi tema

- Absolvenții de gimnaziu care nu au putut susține Evaluarea Naționala susțin, de luni, probele in cadrul unei etape speciale. Ministerul Educației anunța ca s-au inscris 60 de candidați. Absolventii invațamantului gimnazial care au fost in izolare/carantina din cauza COVID-19 sau care, din…

- Astazi, 30 iunie, are loc proba la alegere a profilului si a specializarii. Ultima proba scrisa, proba la Limba si literatura materna, este programata joi, 1 iulie. Dupa doua zile de foc, in care absolventii de liceu au sustinut probele de Limba si Literatura Romana si cea obligatorie a profilului,…

- Calendar Bac 2021. Ministerul Educației a decis sa pastreze calendarul examenului de Bacalaureat 2021 așa cum a fost stabilit in toamna anului trecut, in ciuda pandemiei. Examenele vor fi organizat in doua sesiuni, una de vara și a doua de toamna, pentru cei ce au picat in prima sesiune.UPDATE 29 iunie…

- Bacalaureat 2021. Probele scrise pentru examenul de Bacalaureat încep luni, 28 iunie 2021, cu proba scrisa la Limba și literature româna, iar marți va urma proba scrisa la materia obligatorie în funcție de profil. Pe 30…

- Probele scrise la examenul de Bacalaureat incep luni, 28 iunie, cu proba la limba romana, fara susținerea anterioara a probelor de competențe. In Timiș sunt inscriși peste 4.200 de candidați.

- Mii de candidați s-au inscris la examenul de Bacalaureat. Potrivit conducerii Inspectoratului Școlar Județean Gorj, pentru prima sesiune a examenului de Bacalaureat s-au inscris 3.035 de candidați, dintre care peste 800 sunt din seriile anterioare. Vor fi 20 de centre de examen și trei centre de evaluare.…

- Probele de competențe de la Bacalaureat 2021 se echivaleaza, nu se mai susțin, anunța oficialii Ministerului Educației.