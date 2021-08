S-A DAT SINGUR DE GOL – Când nu îți poți controla emoțiile te prinde poliția Un tanar de 22 de ani a fost prins de polițiștii de frontiera foarte simplu. Tanarul nu avea ce cauta in miez de noapte aproape de granița cu Ucraina. S-a intamplat aseara, cand s-a dat startul unei acțiuni pe linia combaterii contrabandei cu produse accizabile din tutun in zona de competenta a Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmatiei. Oamenii legii au legitimat, pe raza localitatii Craciunesti, la aproximativ 500 m de granita cu statul vecin, un tanar in varsta de 22 de ani care nu isi justifica prezenta in zona, la acea ora. „Deoarece in imediata apropiere au fost gasite sase colete… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului, in cooperare cu cei din cadrul STPF Maramureș au desfasurat, in data de 2 iunie, o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigarete in zona de responsabilitate, ocazie cu care au observat, pe malul raului Tisa doua…

- Un șofer care transporta colete cu țigari de contrabanda a incercat sa scape de polițiștii de frontiera, nu inainte de a provoca un accident de circulație soldat cu victime și pagube materiale. Incidentul a avut loc in data de 15 iunie, cand polițistii de frontiera din cadrul Sectorului Punctului de…

- Politistii de frontiera din cadrul I.T.P.F. Sighetu Marmatiei au confiscat in cadrul unei acțiuni desfașurate pe linia prevenirii și combaterii contrabandei cu țigari, in localitatea de frontiera Teceu Mic, cantitatea de 16.450 pachete de tigari de proveniența ucraineana, in valoare de aproximativ 193.000…

- Dupa ce recent polițiștii de frontiera au folosit armamentul din dotare pentru a opri mașina unui borșean, acum iata ca din nou oamenii legii trag focuri de arma pentru reținerea unor persoane. La nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sarasau s-a desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei…

- Actiuni de depistare a contrabandiștilor de țigari aduse ilegal din Ucraina au loc zilnic in zona Maramureșului Istoric. Cel mai recent caz de contrabanda a fost depistat de polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Valea Vișeului. Aceștia au descoperit, in apropierea frontierei…

- In weekend, la nivelul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației s-a desfasurat o actiune pe linia combaterii contrabandei cu tigarete in zona de responsabilitate. Pe direcția localitații Lunca la Tisa polițiștii de frontiera maramureșeni au observat trei persoane care transportau, in spate,…

- Nicio zi fara contrabanda in Maramureș. De data aceasta polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Sighetu Marmației au observat in fața unui imobil nelocuit din Craciunești, la aproximativ 200 de metri fața de linia de frontiera, doua persoane care incarcau intr-un autoturism…

- Sunt mulți cei plecați in strainatate care, odata ajunși in țara, se dau mari in localitațile de domiciliu cu mașini de mii de euro care nici macar nu sunt ale lor. Sunt mașini inchiriate sau luate in sistem de leasing și pentru care se platesc bani grei. Doar ca daca cumperi o mașina in leasing, ai…