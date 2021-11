Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți moldoveni care se afla in țari precum Olanda, Germania și Franța susțin ca certificatele COVID-19 din Republica Moldova nu sint recunoscute, deși autoritațile au anunțat ca din data de 15 octombrie noul format al certificatelor va fi valabil și in țarile europene. Moldovenii se pling ca sint…

- Alte 1299 de cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova. Din numarul total de cazuri, trei sunt asociate cu contact in afara țarii: Romania, Italia, Ucraina.

- Noul șef al Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Janis Mazeiks, apreciaza hotararea guvernarii de la Chișinau de aplicare reformelor pe care și le-a propus și s-a referit și la lupta impotriva pandemiei Covid-19 și sprijinul oferit de instituțiile europene Republicii Moldova in combaterea…

- Noul șef al Delegației Uniunii Europene in Republica Moldova, Janis Mazeiks, apreciaza hotararea guvernarii de la Chișinau de aplicare reformelor pe care și le-a propus și s-a referit și la lupta impotriva pandemiei Covid-19 și la sprijinul oferit de instituțiile europene Republicii Moldova in combaterea…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, ii critica pe moldoveni, pentru ca aceștia refuza sa se vaccineze „noi o generație care in mediu suntem vaccinati la 90% și ceva contra unei liste intregi de maladii astazi, am ajuns sa spunem nu vaccinarii anti-Covid”. Declarațiile au fost facute in timpul lansarii…

- Republica Moldova nu se mai afla pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat, anunța Ambasada din Spania. Astfel, cetațenii care sosesc in Spania pe cale aeriana nu mai trebuie sa prezinte un certificat care atesta vaccinarea completa impotriva COVID-19, un test negativ PCR sau antigen sau un certificat…

- Republica Moldova nu se mai afla pe lista țarilor de risc. Astfel, cetațenii care sosesc din Republica Moldova in Spania pe cale aeriana nu mai trebuie sa prezinte la intrarea in Spania: un certificat care atesta vaccinarea completa impotriva Covid-19, un test negativ PCR sau antigen sau un certificat…

- Cetatenii Republicii Moldova, precum si strainii care au permis de sedere in Republica Moldova, au voie sa intre in Federatia Rusa pe cale aeriana, cu conditia prezentarii unui test PCR negativ la COVID-19, obtinut nu mai devreme de 3 zile calendaristice inainte de sosirea in Federatia Rusa. Anuntul…