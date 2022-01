S-a dat ordinul la nivel mondial. Gata cu restricțiile! Deși zilele acestea se inregistreaza recorduri absolute de cazuri Covid, ordinul dat la nivel mondial a fost de incetare a restricțiilor. Așa cum anticipam, in ciuda zecilor de milioane de teste pozitive din toata lumea, numarul extrem de scazut al spitalizarilor și al deceselor a grabit momentul incheierii pandemiei. Rand pe rand, autoritațile și experții […] The post S-a dat ordinul la nivel mondial. Gata cu restricțiile! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

