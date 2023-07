Ca un veritabil ”șarpe de dudau”, Florian Coldea s-a dovedit mai ”veninos” decat toți ofițerii la vedere sau acoperiți ai ”șerpariei” sistemului! Și, așa dupa cum am avertizat in nenumarate randuri, ”tiparul psihologic” al maiorașului ajuns conducatorul de facto al statului paralel roman, ”nu uita și nu iarta”! Astfel ca, unul cate unul, rivalii reali […] The post S-a dat ORDINUL: ARESTAȚI-L PE COLDEA! first appeared on Ziarul National .