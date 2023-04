Europenii trebuie sa stranga și anul acesta cureaua la consumul de gaze, a decis Consiliul Uniunii Europene. De la 60 de miliarde de mc de gaze naturale importate din Rusia in 2022, UE anunța ca nu va primi mai mult de 20 miliarde de mc, in principal din cauza actului de sabotaj la conductele Nord […] The post S-a dat ordin in UE: strangeți cureaua! Risc major de criza a gazelor first appeared on Ziarul National .