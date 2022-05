Stiri pe aceeasi tema

- Vasilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, s-a aflat zilele acestea la Bucuresti, unde s-a intalnit cu premierul Nicolae Ciuca si cu mai multi reprezentanti ai agentiilor romanesti de turism. ”Imi plac foarte mult romanii (…) Am discutat cu Comitetul Sanatatii (din Grecia, n.r.) si cu comitetul…

- Romanii nu mai au nevoie de certificat de vaccinare si pot intra in Grecia doar cu actul de identitate, iar personalul din vama va fi suplimentat cu 50%, a afirmat, joi, Vasilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. „Aproape am ridicat toate restrictiile…

- Romanii nu mai au nevoie de certificat de vaccinare si pot intra in Grecia doar cu actul de identitate, iar personalul din vama va fi suplimentat cu 50%, a afirmat, joi, Vasilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti, potrivit Agerpres. Fii la…

- Romanii nu mai au nevoie de certificat de vaccinare si pot intra in Grecia doar cu actul de identitate, iar personalul din vama va fi suplimentat cu 50%, a afirmat, joi, Vasilis Kikilias, ministrul grec al Turismului, intr-o conferinta de presa sustinuta la Bucuresti. „Aproape am ridicat toate restrictiile…

- ”Grecia a anuntat oficial deschiderea sezonului turistic 2022 de la 1 martie. Zboruri internationale cu turisti din Europa si SUA sosesc pe aeroporturile grecesti de la jumatatea lunii martie. Turistii romani au inceput sa viziteze si Grecia, sunt multe rezervari de Paste atat cu zboruri aeriene cat…

- Turismul incepe usor-usor sa isi reporneasca motorale. Grecia, tara care traieste preponderent din turism, este pregatita sa isi deschida granitele. Ministrul grec al Turismului a promis ca sezonul turistic pentru romani s-ar putea dechide mai repede decat se estima initial, asa ca va puteti programa…

- Grecia va incepe oficial sezonul turistic in martie, mai devreme decat in anii precedenti, pentru a face fata "cererii mari", a anunțat joi ministrul Turismului din aceasta țara, citat de Reuters.

- Grecia relaxeaza restrictiile de calatorie pentru cetatenii Uniunii Europene, acesta fiind primul pas in planul sau de a deschide sectorul turistic estival la 1 martie, transmite Bloomberg, citat de Agerpres. "Tara noastra ia toate masurile pregatitoare necesare in acest an pentru a putea primi vizitatori…