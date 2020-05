Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Transporturilor, Infrastructurii si Comunicatiilor a emis ordinul prin care se aproba procedura pentru circulatia trenurilor de calatori special comandate in vederea transportului de lucratori sezonieri, inclusiv al celor care desfasoara activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile,…

- CFR Calatori poarta discutii cu operatorul feroviar austriac OBB cu privire la realizarea unor trenuri speciale pentru transportul muncitorilor sezonieri, inclusiv a celor care desfasoara activitati de ingrijire a persoanelor vulnerabile, pe relatia Romania - Austria, partea austriaca dorind ca prima…

- Condițiile in care companiile aeriene pot organiza zboruri pentru grupurile de lucratori care pleaca la munca in alte țari UE, in timpul pandemiei Ministerul Transporturilor a aprobat Ordinul de ministru referitor la procedura privind organizarea grupurilor de lucratori sezonieri care pleaca de pe aeroporturile…

- Ministerul Transporturilor a finalizat ordinul prin care se stabilesc reguli clare in privinta transferului lucrarilor sezonieri, care pleaca, cu avionul, spre tarile unde au contracte. Ordinul a fost elaborat dupa ce sute de muncitori s-au imbulzit, saptamana aceasta, in parcarea Aeroportului din Cluj,…

