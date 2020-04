S-a dat LIBER! Grâul românesc poate pleca la STRĂINI Aceasta este una dintre prevederile Ordonantei militare nr. 9. "Un alt punct important al acestei ordonante se refera la interzicerea exportului de grau si a produselor derivate, interzicere care a fost precizata si impusa in ordonanta militara anterioara. Prin aceasta ordonanta, articolele care interzic acest export isi inceteaza aplicabilitatea. In urma discutiilor purtate la nivel guvernamental cu comerciantii de produse cerealiere, s-a reusit perspectiva si s-a clarificat achizitia necesara pentru completarea rezervelor de stat, astfel incat un subiect care preocupa Guvernul Romaniei -… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- "Tot ce a fost interzis la export pentru a administra aceste rezerve și a achiziționa cele necesare pentru securitatea alimentara fiind deja rezolvat, din acest moment anunț producatorii și comercianții ca nu mai e interzis aceste export", a declarat Marcel Vela, ministrul de Interne. Masura…

