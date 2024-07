Stiri pe aceeasi tema

- Circulația pe Centura Targu Jiu se deschide intergral marți, 16 iulie 2024, ora 14.00, a anunțat luni Cristian Pistol, directorul general al Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere ( CNAIR ). 1 de 7 In lungime de 19,987 km la care se adauga un drum de legatura cu DJ665 de km 1+385…

- Scandalul „alegerile prezidențiale” nu pare sa aiba un sfarșit prea curand. Pentru prima data de la inceputul acestei situații controversate, Marcel Ciolacu vine cu un atac dur la adresa lui Nicolae Ciuca. Premierul acuza ca PNL „vrea sa schimbe regulile jocului” și spune, despre președintele partidului,…

- Cele 32 de state membre NATO l-au numit, miercuri, 26 iunie, pe premierul olandez Mark Rutte viitorul secretar general al Aliantei, intr-un moment crucial al organizatiei, in timp ce Rusia isi continua razboiul in Ucraina. El urmeaza sa preia șefia NATO la 1 octombrie, in locul norvegianului Jens Stoltenberg,…

- Marcel Ciolacu este alaturi Romania la Euro 2024. Premierul este unul dintre cei mai puternici susținatori ai echipei naționale și este prezent, trup și suflet, in tribuna. Participa și azi la meciul cu Slovacia și a plecat chiar in aceasta dimineața spre teren. Marcel Ciolacu susține Romania la Frankfurt…

- In dimineata zilei de 9 iunie, politistii au fost sesizati cu privire la un incident petrecut la Sectia de votare nr. 217 din Balta. Loctiitorul sectiei de votare, o femeie in varsta de 54 de ani, din orasul Filiasi, a inmanat unui alegator cinci buletine de vot pentru alegerea primarului orasului Filiasi…

- In ciuda ploilor care au cazut in ultima perioada, specialiștii nu au vești foarte bune pentru agricultori. Daca porumbul va beneficia de umiditate, in schimb culturile de grau sunt, in continuare, afectate de seceta pedologica, spun specialiștii ANM. Seceta pedologica moderata si izolat puternica se…

- Cu șase luni inainte ca alegatorii sa mearga la urne, principalii republicani, conduși de fostul președinte Donald Trump, refuza sa se angajeze sa accepte rezultatele alegerilor din noiembrie, ridicand temeri ca țara ar putea vedea o repetare a violențelor care au urmat in urma cu patru ani, dupa pierderea…