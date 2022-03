S-a dat drept refugiată pentru a primi donații O femeie in varsta de 32 de ani din Sibiu s-a ales cu dosar penal dupa ce s-a dat drept refugiata din Ucraina pentru a primi din donațiile stranse in cadrul unei campanii umanitare. Plangerea pe numele femeii a fost depusa, duminica seara, de un barbat din Sibiu, organizator al unei campanii umanitare destinate sprijinirii refugiaților […] The post S-a dat drept refugiata pentru a primi donații appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

