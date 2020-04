S-a dat decret: Milioane de români pot fi OBLIGAȚI să intre în concediu de odihnă Noul decret prezidential include noi prevederi la capitolul Domeniul muncii si protectiei sociale. Astfel, pe durata starii de urgenta, in functie de specificul activitatii si de nevoi, pentru personalul din sectorul public, angajatorul: a) poate dispune unilateral intreruperea concediilor de odihna, de odihna suplimentare, fara plata, de studii si pentru formare profesionala ale personalului angajat si reluarea activitatii; b) poate dispune unilateral sau aproba efectuarea totala/partiala a concediului de odihna sau de odihna suplimentar al personalului angajat. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

