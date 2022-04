S-a dat alerta! Colet suspect într-o parcare din apropierea unei policlinici din Târgu Mureș S-a dat alerta, in dimineața zilei de marți, iar oamenii legii au intervenit in zona unei policlinici din orașul Targu Mureș, dupa ce s-a sesizat prezența unui colet suspect, in apropierea unei mașini aflate intr-o parcare din proximitatea unei unitați medicale. A unei policlinici, mai exact. Din primele informații, ar fi vorba despre un troler, […] The post S-a dat alerta! Colet suspect intr-o parcare din apropierea unei policlinici din Targu Mureș first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Angajații poliție și ai SRI participa, in aceasta dimineața, la o ampla acțiune dupa ce un troler a fost abandonat langa o mașina, intr-o parcare din apropierea Policlinicii TF, din municpiul Targu Mureș, relateaza Realitatea PLUS. Zona a fost, astfel, asigurata, iar traficul cel mai probabil ca a fost…

- "IPJ Mureș a fost sesizat despre un colet suspect (troler), care se afla langa un autoturism, intr-o parcare din apropierea Policlinicii TF din municipiul Targu Mureș. Zona a fost asigurata de polițiști și urmeaza sa intervina un echipaj pirotehnic din cadrul SRI", se arata in comunicatul Politiei.Din…

- Pompierii intervin in Constanta.Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" a fost solicitat sa intervina vineri in municipiul Constanta.A fost semnalat un miros suspect in scara unui bloc de pe bulevardul IC Bratianu din Constanta. ...

- NU exista informații despre distrugeri sau victime omenești, a transmis BBC.Potrivit Russia Today, ar fi vorba de o masina care a sarit in aer in parcarea din aproapierea cladirii in care se afla autoproclamatul guvern separatist.Știre in curs de actualizare.

- Departamentul de Stat al SUA a recomandat concetațenilor sa nu viziteze Belarusul, iar cei care se afla deja acolo sa paraseasca imediat țara cu un zbor comercial sau privat, informeaza Interfax. Recomandarea privind calatoriile in Belarus a fost schimbata de departament la cea mai stricta…

- Autoritatile in alerta in Constanta Un nou pachet suspect a fost raportat sambata seara in municipiul Constanta. Pachetul se afla pe bulevardul 1 Mai din Constanta. La fata locului intervin mai multe echipaje ale politiei.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Este alerta cu bomba la prefectura din Braila. SRI verifica cladirea, in urma unui apel la 112. Pe de alta parte, pirotehniștii au fost chemați sa verifice și un colet suspect descoperit la Constanța.