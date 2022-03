Stiri pe aceeasi tema

- S-a dat alerta pe Aeroportul otopeni, la zborul operat de WizzAir de la Copenhaga la București! Piloții au declarat Mayday și au cerut intervenția trupelor speciale, dupa ce doi pasageri s-au luat la bataie și au scos cuțitele sa se taie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Cel putin 95 de persoane au fost ranite, luni, in urma ciocnirii a doua trenuri, a anuntat Apararea Civila din Tunisia. Accidentul a avut loc in Jbel Jelloud, la periferia din sudul capitalei Tunis, iar cauzele producerii lui nu sunt cunoscute deocamdata.

- Un avion de pasageri al AirAsia a fost forțat sa devieze de la ruta și sa aterizeze neprogramat dupa ce un șarpe a fost vazut alunecand printre corpurile de iluminat din cabina aparatului de zbor, a confirmat luni compania malaeziana, conform Bangkok Post, citeaza hotnews.ro.

- Mai mulți romani care s-au urcat in avion in Aeroportul Otopeni și planuiau sa ajunga in Dubai au trecut prin clipe de-a dreptul cutremuratoare, dupa ce s-a iscat un scandal de zile mari chiar la bordul avionului. Martorii au povestit ca ”protagoniștii” intregului incident ar fi, de fapt, doi pakistanezi.

- Nica jr., fiul fostului lider al gruparii Sportivilor, Robert Nica, a fugit de la locul faptei imediat dupa ce și-a injunghiat prietenul. Totul ar fi pornit de la un conflict spontan iscat chiar in timpul unei petreceri care s-ar fi ținut la Bușteni.Așa se face ca Nica jr. s-ar fi simțit jignit cand…

- Amenințare cu bomba la unul dintre cele mai mari mall-uri din Capitala. Sute de cumparatori și angajați au fost evacuați din centrul comercial, dupa ce polițiștii au primit un email in care era anunțata amplasarea unei bombe.