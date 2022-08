Stiri pe aceeasi tema

- Marina americana a declarat ca doua nave de razboi au navigat duminica prin apele internaționale din stramtoarea Taiwan, in prima operațiune de acest fel de la intensificarea tensiunilor cu China din cauza vizitei pe insula a președintelui Camerei Reprezentanților din SUA, Nancy Pelosi. Crucișatoarele…

- Purtatorul de cuvint al Departamentului de Stat, Ned Price, a declarat ca delegațiile Congresului SUA vor continua sa viziteze Taiwan, in ciuda protestelor Beijingului, relateaza RBC-Ucraina cu referire la un briefing al unui reprezentant al Departamentului de Stat. Potrivit acestuia, astfel de vizite…

- O delegație formata din membri ai Congresului SUA a aterizat duminica in Taiwan, pentru o vizita de doua zile, in cursul careia se vor intalni și cu președinta Tsai Ing-wen, scrie Reuters. Vizita vine la scurt timp dupa cea a președintei Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, in contextul tensiunilor…

- Propaganda rusa il susține pe fostul președinte american, Donald Trump și viziunea conservatoare a acestuia. Jurnaliștii ruși susțin ca Statele Unite au devenit o țara de lumea a treia și ca incompetența lui Joe Biden ar putea declanșa un al treilea razboi mondial. Propagandiștii ruși au vorbit și despre…

- China a anuntat marti ca armata sa va lansa ''manevre militare tintite'', ca raspuns la vizita pe care a inceput-o in Taiwan presedinta Camerei Reprezentantilor a Congresului SUA, Nancy Pelosi, relateaza agentiile AFP, Reuters si EFE.

- Congresul american a votat, in prima lectura, interzicerea pustilor de asalt, arme semi-automate aflate in centrul mai multor crime care au socat Statele Unite, relateaza AFP, citata de Agerpres.Textul, sustinut de presedintele democrat Joe Biden, a fost adoptat de Camera Reprezentantilor cu 217 voturi…

- In timp ce tensiunile dintre China și Taiwan escaladeaza, președintele chinez Xi Jinping și omologul sau american, Joe Biden, au convenit joi, in cadrul unei convorbiri telefonice prelungite, sa se intalneasca in persoana in viitor. Potrivit unui oficial american care a solicitat anonimatul, cei doi…

- China si-a declarat miercuri opozitia ferma fata de o potentiala vizita in Taiwan a presedintei Camerei Reprezentantilor a Congresului american, democrata Nancy Pelosi, si a avertizat ca Washingtonul ar trebui sa isi asume „toate consecintele”. Intre timp, la Washington, oficiali din administrația Biden…