- Politistii au facut filtre pentru prinderea unui sofer care a lovit o fata pe trecerea de pietoni si a fugit. Accidentul a avut loc in aceasta dupa-amiaza, iar imediat dupa ce copilul de 10 ani a cazut la pamant, conducatorul auto s-a facut nevazut. Din primele verificari, masina nu are asigurare.

- Un șofer a accident o fetița pe trecerea de pietoni, apoi a fugit ca și cum nu s-ar fi intamplat nimic. Accidentul s-a intamplat pe strada Luica din Capitala. Polițiștii incearca acum sa-l gaseasca.

- Cristian Ionut Manea, de 33 de ani, din Craiova, a lovit pe data de 20 ianuarie 2018 o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni, iar imediat a fugit de la locul accidentului. Barbatul a fost prins de oamenii legii dupa aproximativ trei saptamani, iar ca sa stearga urmele a dezmebrat masina.

- Activitatile de cercetare si investigare efectuate de politistii Biroului Rutier Baia Mare au dus la identificarea unei persoane care, dupa ce a accidentat cu autoturismul un pieton, a parasit locul faptei. Accidentul s-a produs luni dimineata, la ora 07.45, pe strada Piata Izvoare din municipiul Baia…

- Ionut Cristian Manea zis „Jumbo“, soferul care a accidentat pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in cartierul Brazda lui Novac, iar apoi a fugit, a fost arestat. Alaturi de el mai sunt cercetati alti de trei barbati care l-au ajutat sa ascunda fapta.

- Soferul care a lovit pe data de 20 ianuarie o fetita si pe tatal ei pe trecerea de pietoni a fost identificat si retinut de oamenii legii. Politistii au stabilit in urma anchetei ca acesta a fost ajutat de trei prieteni sa stearga urmele accidetului.

- UPDATE Din primele date, un buzoian in varsta de 49 de ani care se deplasa cu un autoturism pe raza municipiului Buzau, nu a acordat prioritate de trecere unei minore de 15 ani, care se angajase in traversarea drumului public pe marcajul pietonal si a acrosat-o. In urma impactului a rezultat ranirea…

- Politistii incerca de trei zile sa dea de urma unui sofer care a lovit o fetita de 1 an si 7 luni si pe tatal ei pe trecerea de pietoni in Craiova pe o trcere de pietoni din cartierul Brazda lui Novac.