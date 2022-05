S-a cutremurat Taiwanul! Autoritățile de la Taipei, în alertă! Ce s-a întâmplat S-a dat alarma in capitala Taiwanului, luni dimineața! Un cutremur cu magnitudinea de 6,1 grade pe scara Richter a zguduit Taipei. Oamenii au ieșit panicați pe strazi din cauza mișcarii tectonice. Seismul s-a produs la o adancime de 27,5 km, epicentrul sau fiind localizat in largul coastelor estice ale Taiwanului, la aproximativ jumatatea distantei dintre […] The post S-a cutremurat Taiwanul! Autoritațile de la Taipei, in alerta! Ce s-a intamplat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

- Un cutremur cu magnitudinea 6,1 a zdruncinat luni, pentru scurt timp, cladirile din capitala Taiwanului, Taipei, nefiind insa semnalate pagube imediat dupa producerea acestuia, informeaza Reuters, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

