- Un nou cutremur s-a produs in zona Vrancea, Romania, in jurul orei 6 AM. Seismul a avut o magnitudine de 2,9 pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 13/06/2018 la ora 05:56:55(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica Vrancea,…

- Un nou cutremur s-a produs in Romania, duminicE dimineatE. Seismul a avut loc in judetul Vrancea, potrivit Institutului National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica PEmantului. Seismul a avut o magnitudine de 3.1 pe scara Richter "i s-a produs la o adancime de 110 km.

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului INCDFP a inregistrat in aceasta dimineata, ora 06:38, un cutremur in Zona seismica Vrancea. Seismul a avut o magnitudine de 2.3 pe scara Richter, la adancimea de 64km.Cutremurul s a produs in apropierea urmatoarelor orase: Onesti 41km…

- Un nou cutremur lovește Romania. Seismul a avut loc in zona seismica Vrancea și a prezentat o intensitate de 2,1 grade pe scara Richter. Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) transmite: In ziua de 22/05/2018 la ora 17:49:35(ora Romaniei) s-a produs in Zona seismica…

- Institutul National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP) anunta ca, luni, la ora 11:17:35 s-a produs in Zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, un cutremur cu magnitudinea 3, 4 pe scara Richter, la adancimea de 15 kmilometri ”Intensitatea cutremurului in zona epicentrala…

- Institutului National de Fizica Pamantului a revizuit, miercuri seara, cutremurul din zona Vrancea, la o intensitate de 4,5 pe scara Richter. Seismul s-a produs la o adancime de 145 de kilometri. Institutului National de Fizica Pamantului a revizuit intensitatea cutremurului produs miercuri…

- Doua cutremure s-au produs, duminica dimineata, la interval de doua ore si jumatate, in judetul Vrancea. Potrivit Institutului National de Cercetare, Dezvoltare pentru Fizica Pamantului, primul cutremur s-a produs la ora 07.28 in zona seismica Vrancea, judetul Vrancea, avand magnitudinea 2.3 pe…

- Un cutremur de pamant s-a produs joi, in Tadjikistan. Seismul a fost apreciat ca fiind unul moderat.Un cutremur moderat, cu magnitudinea de 5,7 grade, s-a produs in ziua de joi, 29 martie, in Tadjikistan.