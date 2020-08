S-a constituit grupul de lucru pentru stabilirea masurilor in vederea inceperii anului scolar/anului universitar 2020-2021

Stiri pe aceeasi tema

- Monica Anisie, ministrul Educației și Cercetarii, a semnat Ordinul privind inființarea și organizarea programelor universitare de master didactic. Acesta a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei.Opt universitați vor pilota, in anul universitar 2020-2021, pentru prima data in Romania,…

- Astazi, 15 iunie, a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial, Ordinul comun dintre Ministerul Sanatații, Ministerul Educației și Cercetarii și Ministerul Muncii și Protecției Sociale, care stabilește masurile necesare in vederea redeschiderii creșelor, gradinițelor, afterschoolurilor pentru prevenirea…

- Oficialii au anuntat ca luni, 15 iunie, a fost trimis spre publicare in Monitorul Oficial, Ordinul comun dintre Ministerul Sanatatii, Ministerul Educatiei si Cercetarii si Ministerul Muncii si Protectiei Sociale, care stabileste masurile necesare in vederea redeschiderii creselor, gradinitelor, afterschoolurilor…

- Ordinul privind deschiderea teraselor și plajelor, emis de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, ministrul Economiei, Virgil Popescu si presedintele Autoritatii Nationale Sanitar-Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, a fost publicat in Monitorul Oficial. Cu alte cuvinte, de maine putem ieși la terase.…

- Ordinul comun emis de ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, si ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, cu privire la regulile de derulare a activitatilor culturale dupa data de 1 iunie a fost publicat in Monitorul Oficial, vineri seara.

- In Monitorul Oficial al Romaniei Partea I numarul 403 din data de 16 mai a fost publicat Ordinul nr. 3.577 831 2020 privind masurile pentru prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS CoV 2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in…

- Masurile pe care școlile sunt obligate sa le ia din 2 iunie, au fost publicate in Monitorul Oficial. Prevederile apar in Ordinul comun semnat de miniștrii Educației și Sanatații care stabilește masurile obligatorii pentru școli in perioada 2-12 iunie și pentru examenele de Evaluarea Naționala și Bacalaureat…

- Prevederile apar in Ordinul comun semnat de ministrii Educatiei si Sanatatii care stabileste masurile obligatorii pentru scoli in perioada 2-12 iunie si pentru examenele de Evaluarea Nationala si Bacalaureat 2020, ordin care a fost publicat in Monitorul Oficial. Documentul oficial a fost semnat pe 8…