S-a confirmat un nou caz de variola maimuței. Pacientul, un tânăr din București O scurta informare oficiala venita marți, 19 iulie, de la autoritați indica faptul ca s-a mai confirmat un caz de variola maimuței la noi in țara. Din cate a anunțat Ministerul Sanatații (MS), e vorba despre un tanar in varsta de 22 de ani, din București. Conform aceleiași surse, starea de sanatate a barbatului „este […] The post S-a confirmat un nou caz de variola maimuței. Pacientul, un tanar din București first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

