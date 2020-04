S-a confirmat. Al doilea gorjean decedat din cauza coronavirusului Inca un gorjean a decedat din cauza coronavirusului. Proba recoltata dupa deces a ieșit pozitiva. Este vorba de barbatul, de 41 de ani, care se afla intr-un centru de carantina din Ranca. Cetațeanul venise din Anglia și a intrat in carantina. I s-a facut rau și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu unde a decedat. Rezultatul analizei probei recoltate a venit azi-noapte și este pozitiv. Este al doilea gorjean decedat ca urmare a unor complicații produse de coronavirus. Primul a fost barbatul, de 66 de ani, din Tismana. El a murit pe 7 aprilie, la Secția ATI, din cadrul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un suspect de coronavirus a decedat azi-noapte la Unitatea Primiri Urgențe a Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Este vorba de un barbat, de 52 de ani, din comuna Turcinești. Acesta prezenta stare febrila și insuficiența respiratorie. Pacientul a fost resuscitat, insa nu a putut fi salvat.…

- Un barbat, de 41 de ani, din Targu Jiu, aflat in carantina la Ranca, a decedat vineri. Cetațeanului i s-a facut rau și a anunțat cadrele medicale. Pentru ca era supraponderal, a fost scos cu ajutorul jandarmilor din pensiunea in care se afla și a fost transportat la Spitalul Județean de Urgența din…

- Primul gorjean care a decedat din cauza coronavirusului este un barbat, de 66 de ani, din Tismana. Barbatul a murit pe 7 aprilie, la Secția ATI, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Astazi a fost primit rezultatul pozitiv la proba recoltata de la pacient. Acesta a venit la Spitalul…

- Cei doi tineri, din Targu Jiu, reveni din Anglia și plasați in carantina in Ranca, Gorj, așteapta aprobarea scrisa din partea autoritaților centrale pentru a putea participa la inmormantarea mamei. Femeia a murit la inceputul acestei saptamani, la Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, dupa o boala…

- Un fetița, de 8 luni, se afla internata Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu, cu suspiciune de coronavirus. Micuța a fost izolata duminica, impreuna cu mama, la Secția pediatrie, din cadrul Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu. Mama, care s-a intors pe 20 februarie din Italia, nu prezinta…

- Spitalul Județean de Urgența din Targu Jiu a achiziționat, in ultimele zile, 25.000 de maști de protecție. Unitatea medicala avea in stocuri aproximativ 10.000 de maști de protecție. Simona Coleașa, directorul medical al Spitalului Județean de Urgența din Targu Jiu, a declarat ca maștile sunt folosite…

- Italianul cu coronavirus a venit in Gorj impreuna cu fiul de 10 ani și a fost prezent inclusiv la Targu Jiu. Cetațeanul italian de 71 de ani, infectat cu coronavirus, care a vizitat județul Gorj in perioada 18 – 22 februarie, a mers in mai multe localitați și a intrat in contact cu mai multe persoane.…

- Locuitorii județului Gorj au dat iama in farmacii pentru a-și cumpara maști de protecție. Mai sunt puține farmacii la Targu Jiu și in județ care sa mai dețina in stocuri maști de protecție. Administratorii farmaciilor au lansat noi comenzi pentru a putea onora toate cererile. O parte a locuitorilor…