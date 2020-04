Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat inarmat imbarcat in polițist a ucis cel puțin 16 oameni, inclusiv o polițista, in provincia Noua Scoție din Canada. Motivul atacului este inca necunoscut, iar atactorul este mort, relateaza AFP. Atacul este cel mai grav din istoria moderna a Canadei, scrie The Guardian.

- Cel putin 27 de persoane au fost ucise intr-un atac armat vizand o adunare politica in vestul Kabulului, a anuntat Ministerul afgan de interne, primul atac de acest fel in capitala afgana dupa acordul incheiat de talibani cu Statele Unite, relateaza AFP.

- Douazeci si patru de oameni au fost ucisi intr-un atac armat comis duminica asupra unei biserici din nord-vestul Burkinei Faso.Atacul nu a fost revendicat, insa zona rurala a tarii este disputata de grupurile juhadiste care au legaturi cu al Qaeda si Stat Islamic.

- Gruparea Al-Qaida in Peninsula Arabica (AQPA) a revendicat atacul armat de la inceputul lui decembrie intr-o baza americana de la Pensacola, in Florida, in care au fost ucisi trei marinari, a anuntat centrul american de supraveghere a site-urilor islamiste SITE, relateaza AFP.