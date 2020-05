Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Interne (MAI) a transmis, vineri, o serie de precizari oficiale cu privire la cum este definita zona metropolitana in interiorul careia cetațenii se pot deplasa fara sa fie nevoiți sa prezinte o declarație pe proprie raspundere. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim…

- Ministerul Afacerilor Interne a facut precizari privind definirea zonelor metropolitane, unde nu este nevoie de prezentarea declarației pe proprie raspundere pentru circulația cetațenilor intre localitați. „Pentru stabilirea unei aplicari unitare pe intreg teritoriul național al Romaniei in…

- Zona metropolitana, in care pentru a circula nu este nevoie de completarea declarației pe proprie raspundere, este considerat perimetrul ce conține municipiile de județ și 30 de kilometri in jurul acestora, in aceeași categorie fiind și Capitala și județul Ilfov. „Pentru stabilirea unei aplicari unitare…

- Grupul de Informare Strategica (GIS) a clarificat situația zonelor metropolitane din țara, problema care a inflamat spiritele in județul Bacau, dupa ce prefectul a anunțat ca la noi nu exista și nu funcționeaza așa ceva. Conform GIS, prin “zona metropolitana” se ințelege o arie geografica și nu neaparat…

- Modelul declarației pe proprie raspundere a fost simplificat in privința datelor care necesita a fi completate, anunța Grupul de Comunicare Strategica, joi, intr-un comunicat. Oamenii sunt sfatuiți sa nu completeze declarația de pe alte site-uri, pentru ca este posibil ca datele personale sa le fie…