- Tehnologia afecteaza creierul copiilor, iar parinții sunt indemnați sa limiteze accesul la ecrane, mai ales in vacanța. Din lipsa de timp sau simțind ca pruncul lor se afla in siguranța in fața telefonului, cata vreme ei se ocupa de alte treburi, micile ecrane tot la copil ajung. Un caz șocant privind…

- O vizita la doctor a dus la o descoperire șocanta pentru o femeie din China. Dupa ce suferise un accident minor de mașina, tanara a mers sa iși faca o radiografie, moment cand medicii au aflat ca avea niște obiecte ciudate in creier.

- Simptomele de cancer pancreatic, de obicei, apar atunci cind cancerul este in faza avansata, iar durerile de spate pot indica acest lucru. Durerile de spate pot indica asupra dezvoltarii cancerului pancreatic, relateaza Express, facind trimitere la specialiștii de la Cancer Research UK, citat de sputnik.md.…

- Unei femei din Slatina, județul Olt, i-a fost amputata gamba dreapta, dupa ce medicii care au tratat-o de COVID-19 nu au luat in considerare spusele femeii care acuza dureri la nivelul piciorului. Dupa 5 zile de la externare, femeii i s-a amputat gamba, la un spital din Capitala.

- CHIȘINAU, 23 sep -Sputnik. Durerile de spate pot indica asupra dezvoltarii cancerului pancreatic, relateaza Express, facand trimitere la specialiștii de la Cancer Research UK. Medicii menționeaza ca cancerul pancreatic este ușor de confundat cu bolile discurilor intervertebrale datorita particularitaților…

- Durerile de cap, starea de confuzie si delirul, experimentate de unii dintre pacientii diagnosticati cu boala COVID-19, pot fi rezultatul unei invazii ... The post Un nou studiu alarmant: COVID-19 poate sa invadeze creierul appeared first on Renasterea banateana .

- Durerile abdominale, scaunele frecvente sau durerile puternice de cap ar putea fi semne de COVID-19, a declarat la Digi24 managerul Spitalului de Boli Infecțioase din Iași.”Aș sublinia debutul atipic, pe care nu l-am intalnit la tip, cum ar fi debutul digestiv și debutul neurologic, cu manifestari precum…

- Moartea interlopului Emi Pian (Florin Mototolea) a scos la iveala detalii incredibile despre clanul Duduianu și despre fostul lider al acestuia, care a fost ucis in urma unui scandal izbucnit intre grupari rivale. Medicii legiști au facut o descoperire uluitoare in sangele lui Emi Pian.