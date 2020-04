S-a cerut oficial înlocuirea! Medic de la Urgențe pregătit pentru preluarea Sănătății Publice Deși este conștient ca merge la un salariu de trei ori mai mic fața de cel din Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) și la carma unei instituții in care decizia face uneori diferența dintre viața și moarte, medicul botoșanean este pregatit pentru aceasta provocare. Iar singura motivație este faptul ca iși dorește sa schimbe ceva in evoluția pandemiei de COVID-19 pe plan județean. Sa repare din raul facut deja. Citeste articolul mai departe pe botosaneanul.ro…

Sursa articol si foto: botosaneanul.ro

