Loteria Romana anunța ca in ultima zi din 2019 a fost caștigat premiul de categoria I la Loto 6/49 in valoare de peste 3,73 milioane lei (peste 782.000 de euro). Biletul norocos a fost jucat la agenția din Bozovici, jud. Caras-Severin și a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49. Sursa citata precizeaza […]