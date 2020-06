Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Codlea a publicat, in aceasta dimineața, in sistemul public de achiziții publice, anunțul privind achiziția serviciilor pentru intocmirea „Stidiului de Fezabilitate Artera Ocolitoare Municipiul Codlea”. Proiectul va contribui la devierea traficului de pe DN1 Brasov – Sibiu, care actualmente…

- Consiliul Județean Brașov a publicat anunțul de licitație in sistemul electronic de achiziții publice pentru contractarea serviciilor de intocmire a Studiului de Fezabilitate și a Proiectului Tehnic pentru cladiri și infrastructura anexe la Aeroportul Iinternațional Ghimbav – Brașov. Valoarea estimata…

- Compania Naționala de Investiții a lansat licitația pentru realizarea studiului de fezabilitate la drumul Campina - Valea Doftanei - Sacele, care se dorește o alternativa la DN1. Marți, 19 mai, se vor deschide ofertele depuse, iar dupa desemnarea caștigatorului și trecerea termenului de contestații,…

- Asocierea RailWorks a preluat de la Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" amplasamentele in vederea inceperii lucrarilor de modernizare a infrastructurii feroviare pe subsectiunile Brasov - Apata si Cata - Si...

- Compania Nationala de Cai Ferate „CFR” SA a predat Asocierii RailWorks amplasamentele pentru inceperea lucrarilor de modernizare a infrastructurii feroviare pe subsecțiunile Brașov – Apața și Cața – Sighișoara, pentru circulatia cu viteza maxima de 160 km/h. Modernizarea caii ferate pe cele doua subsecțiuni,…

- Un accident rutier a avut loc pe raza localitații Predeal. Sunt implicate un autoturism și o motocicleta. Traficul este blocat complet, potrivit I.P.J. Brasov. UPDATE Victima accidentului care a avut loc ieri, la Predeal, este Rareș Ungureanu, consilier local. Avea 45 de ani și era salvamontist. UPDATE…

- Un accident rutier a avut loc pe raza localitații Predeal. Sunt implicate un autoturism și o motocicleta.Trafic blocat complet, potrivit I.P.J. Brasov. The post Accident, acum, la Predeal. Trafic blocat pe ambele sensuri appeared first on NewsBV .

- D.R.D.P. Brașov va iniția un program pilot de instalare de camere de supraveghere in parcari. ,,Aceasta masura are ca scop reducerea cantitații de gunoi depozitata ilegal in zona drumurilor naționale, un fenomen care a luat amploare in ultimii ani. Pentru inceput, in mod experimental, vor fi montate…