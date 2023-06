Stiri pe aceeasi tema

- ”La tragerea Loto 6/49 de astazi, 25.06.2023, s-a castigat la categoria I cel mai mare premiu din istoria acestui joc in valoare de 50.096.011,76 de lei (peste 10,10 milioane de euro). Biletul norocos a fost jucat la agentia 76-081 din Bucuresti, Sectorul 6”, anunta, duminica seara, Loteria Romana.Sursa…

- S-a caștigat cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49 in valoare de peste 50 de milioane de lei - peste 10,10 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat in București, Sectorul 6, și a costat 469,50 de lei.La tragerea Loto 6/49 de duminica s-a caștigat la categoria I cel mai mare premiu…

- Premierul in valoare de peste 50 de milioane de lei, echivalentul a peste 10,10 milioane de euro, la Loto 6/49, a fost caștigat duminica, 25 iunie, de o persoana din București. Anunțul a fost facut de Loteria Romana, care a precizat ca acesta este „cel mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49”.Biletul…

- Joi, 15 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce, la tragerile loto de duminica, 11 iunie, Loteria Romana a acordat 18.117 de caștiguri in valoare totala de peste 1,64 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 15 iunie 2023 Loto 6 din 49: Loto…

- Duminica, 4 iunie, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 1 iunie, Loteria Romana a acordat peste 16.300 de caștiguri in valoare totala de peste 1,08 milioane de lei.Rezultatele Loto 6/49 din 4 iunie 2023Loto 6 din 49:Loto…

- Romania are o istorie bogata in ceea ce privește jocurile de noroc, iar caștigurile la loterie au adus de-a lungul anilor emoții incredibile și povești captivante. Aceasta aventura in cautarea celor mai mari premii acordate in Romania nu numai ca dezvaluie caștigatori care au avut noroc, ci și povești…

- ”Joi, 18 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 14 mai, Loteria Romana a acordat peste 19.200 de castiguri in valoare totala de peste 1,55 milioane de lei”, anunta Loteria Romana. Sursa citata a precizat ca,…

- „Duminica 9 aprilie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 6 aprilie, Loteria Romana a acordat 13.638 de castiguri in valoare totala de peste 921.300 de lei. La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in…