David Bisbal s-a casatorit cu Rosanna Zanetti. Celebrul artist spaniol s-a așezat la casa lui, iar imaginile cu cei doi de la nunta sunt fabuloase. David Bisbal s-a casatorit cu aleasa inimii sale, Rosanna Zanetti, o actrița de 30 de ani originara din Venezuela. Cei doi…

Lidia Buble și Razvan Simion s-ar fi casatorit in secret! Nunta ar fi avut loc in Maldive acolo unde cei doi se afla in vacanța. Bomba in showbiz! Lidia Buble și Razvan Simion s-ar fi casatorit in secret, in Maldive. Iar cel care s-ar fi dat de gol in legatura cu […]…

- Pana și fratele mai mic i-a luat-o inainte! Deși e logodita de cateva luni, Paris Hilton l-a lasat pe fratele ei mai mic, Barron, sa ajunga la altar inaintea ei. Acesta s-a casatorit cu aleasa lui, Tessa Grafin von Walderdoff, in weekend, in Gustavia, St. Barts. Barron s-a casatorit Familia i-a stat…

- Polițistul-vedeta Marian Godina s-a casatorit, sambata, in aceeași zi in care a avut loc nunta regala dintre prințul Harry și Meghan Markle. De altfel, el a facut și o aluzie la nunta de ieri de la Windsor.

- Michael Curry, primul episcop de culoare al bisericii episcopale in Statele Unite, a citat din Martin Luther King Jr.: "Trebuie sa descoperim puterea dragostei". "Imaginati-va o lume in care dragostea este drumul", a adaugat Curry. "Stand by Be", lansata in 1961 de Ben E. King, a fost cantata la finalul…

- Tania Popa a intrat in "Ferma vedetelor" (PRO TV) la inceputul lunii aprilie, insa filmarile au avut loc anul trecut, in primavara, asa ca tot ce am vazut pe micul ecran au fost inregistrari, scrie click.ro. Actrita a participat recent la un eveniment monden si a vorbit despre fericitul eveniment…

- Unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați fotbaliști din Spania traiește cele mai frumoase momente din viața, intrucat la sfarșitul saptamanii s-a casatorit cu aleasa inimii lui, dupa șapte ani de relație.

- Fosta actrita americana Meghan Markle va intra, in aproximativ doua saptamani, in clubul select al persoanelor fara titlu nobiliar care s-au casatorit cu fete regale, urmand sa devina sotia printului Harry al Marii Britanii, pe 19 mai.