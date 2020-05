S-a cam întors iarna prin Neamţ ■ registrul meteo s-a schimbat dramatic ■ la munte a nins si a viscolit ■ meteorologii anunta valori termice in crestere ■ la finele saptaminii ne putem astepta la 20 de grade ■ Primavara aceasta a fost capricioasa si in aceeasi nota s-au pastrat conditiile meteorologice in ultima luna a sezonului. La inceput de Florar, […] Articolul S-a cam intors iarna prin Neamt apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Recent, pe un post TV cu staif, un redactor doct si bine informat ii facea de-a dreptul idioti pe cei care ii taxau de sclavi pe muncitorii nostri agricoli care isi castiga painea peste granitile scumpei noastre patrii. Ne-a spus-o pe fata, cu manie aproape proletara, fara masca: „Da, sunteti niste…

- ■ in Neamt sunt confirmate 107 cazuri de coronavirus ■ la nivel national, 15.407 persoane in carantina, 114.699 in izolare ■ Pana pe 2 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 2.738 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv,…

- Iarna a revenit in Romania. De luni dupa-amiaza a inceput sa ninga in nordul tarii, iar noaptea trecuta, zapada a ajuns și la noi. Gradinile deja pline de flori și copacii care mai ieri nu faceau fața zumzetului de albine, au imbracat in aceasta dimineața o mantie de ninsoare și lapovița. Daca nu ar…

- Joi 26 martie, ministrul Sanatatii Victor Costache a fost obligat sa demisioneze, demisie care, in contextul actualei crize medicale este un semn prost din partea guvernului, care il va costa. Premierul Orban a motivat, de ochii presei, ca intre demisia ministrului Costache si carentele profesionale…

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat noi masuri restrictive pentru a preveni raspindirea noului coronavirus. Ceea ce pina acum erau recomandari, vor deveni obligatii. Seful statului a precizat ca va fi folosita si Armata pentru a gestiona si mai bine situatiile aparute in teren. Persoanele peste 65…

- Suntem in plin razboi cu un dusman perfid. Nu o spun eu, o spun specialistii epidemiologi. Ei stiu cel mai bine. Fiecare dintre noi suntem soldati in acest razboi. Si ar trebui sa ne comportam ca atare. Soldatii de elita sunt medicii, angajatii din sistemul de sanatate in general, angajatii Ministerului…

- ■ Casa de Pensii suspenda relatiile cu publicul ■ si Biblioteca Judeteana impune aceleasi masuri ■ la instante sint masuri speciale ■ intr-o singura zi, numarul celor aflati in autoizolare in judet a crescut simtitor ■ daca pe 10 martie in judet erau in autoizolare 357 de persoane, miercuri DSP a comunicat…

- Sunt subiectiv, dar spatiul in care vietuiesc de mai bine de jumatate de secol se bucura de o densitate particulara de artisti plastici. Nimic iesit din comun daca ma gandesc ca si peisajul si oamenii (mai ales ei) de la poalele Ceahlaului le ofera din plin subiecte, ii tenteaza cu teme de transpus…