- Eduard Pițu, elev in clasa a VII-a C, la Școala Gimnaziala „Avram Iancu” Alba Iulia, a primit miercuri 17 mai 2023, bursa de excelența pentru performanța deosebita realizata la Olimpiada de Matematica, faza naționala. Tanarul a obținut punctajul maxim, 28 din 28, rezultatul fiin do premiera pentru județul…

- Elevul sergent Samuel Armeanu (clasa a XII-a) s-a calificat la faza naționala a Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la pentatlon și va concura in perioada 28 – 30 aprilie la Cluj Napoca la competiția care are loc in Parcul Sportiv „Iuliu Hațieganu”. Pentatlonul presupune o buna pregatire fizica…

- O eleva din Olt a obținut medalie de aur și cel mai mare punctaj la proba experimentala, la Olimpiada Naționala de Fizica 2023. Eleva este calificata și la etapa naționala a Olimpiadei de Matematica

- Elevul sergent Calin Hartzos (clasa a XI-a) demonstreaza din nou o ințelegere profunda a conceptelor matematice și o foarte buna pregatire la matematica. Studiaza, exerseaza și exploreaza tainele matematicii, iar implicarea și pasiunea de care da dovada sunt rasplatite pe masura. Cel mai recent premiu…

- FOTO| Elevul sergent Calin Hartzos de la Colegiul Militar din Alba Iulia, premiul I la faza județeana a Olimpiadei de Matematica și calificare la etapa naționala. Mențiune pentru un alt elev al școlii Elevul sergent Calin Hartzos de la Colegiul Militar din Alba Iulia a obținut premiul I la faza județeana…

- Echipa de robotica a Romaniei, din care face parte și dejeanul Razvan Muncelean, a obținut locul intai la Campionatul Internațional de Robotica India 2023. In urma acestui rezultat, naționala țarii noastre s-a calificat la Campionatul Mondial care va avea loc in Houston, USA. Campionatul Internațional…

- Sambata, 4 martie, Liceul Tehnologic „Nicanor Moroșan" Parteștii de Jos a gazduit etapa județeana a Concursului Național de Matematica „Olimpiada Satelor din Romania", la care au participat 132 de elevi.Concursul Național de Matematica pentru clasele V-VIII „Olimpiada ...