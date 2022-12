S-a baricadat în casă şi a ameninţat că o aruncă în aer Un barbat in varsta de 55 de ani, din Barcanesti, s-a baricadat in podul locuintei, duminica, 11 decembrie, si a amenintat ca va provoca o explozie cu ajutorul unei butelii de gaz. Vecinii au alertat fortele de ordine, iar la locul incidentului s-au deplasat politistii, pompierii si un negociator. A fost debransata locuinta de la […] Articolul S-a baricadat in casa si a amenintat ca o arunca in aer apare prima data in Monitorul de Neamț și Roman . Citeste articolul mai departe pe monitorulneamt.ro…

Sursa articol si foto: monitorulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Au trecut 70 de zile de cand consilierii județeni ai PNL Neamț au depus doua proiecte de hotarare, pentru rezolvarea situației din zona Luțca.Amenajarea unui pod provizoriu, de pontoane, și realizarea unui studiu pentru construcția unui nou pod, sunt soluțiile concrete propuse de PNL, pe care Ionel…

- In fiecare an, departamentele de urgența din spitalele din intreaga țara tratateaza zilnic sute de copii cu varste de pana la 12 ani pentru leziuni legate de jucarii. Putem fi cu toții de acord ca orice numar de raniri ale copiilor, indiferent de motiv, ar fi prea multe. Ce ar putea face ca jucariile…

- ■ este necesara intreruperea furnizarii apei pentru cuplarea noii conducte din zona centrala ■ intervalul de oprire a depins de aprobarea devierii traficului in zona strazilor Libertații și Oituz ■ Dupa scandalul starnit de o recenta intrerupere a apei in Roman, cauzata de lucrarile de cuplare in rețea…

- Programul privind casarea autovehiculelor uzate (Rabla Local), nu va fi demarat in acest an, așa cum era programat, ci in prima parte a anului viitor, potrivit anunțului Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) deoarece, pana atunci, se dorește simplificarea procedurilor „de accesare a proiectelor…

- ■ 18 tineri au depus juramantul militar ■ trei dintre ei au marcat și un eveniment din viața personala, cerandu-și in casatorie logodnicele ■ alte cadre au fost avansate in grad ■ caporalul Ioan Ouatu a trecut in rezerva, dupa 30 de ani de serviciu militar ■ La fel ca in intreaga țara, și la […] Articolul…

- Apa Serv, societatea care a sistat aproape integral furnizarea apei potabile in Roman, solicita, nici mai mult nici mai puțin, decat majorarea tarifelor la apa și colectarea apelor uzate, precum și la serviciile conexe. Consilierii locali ai PNL Roman au primit un mandat special din partea conducerii…

- ■ sint efectuate 19 perchezitii in diverse localitati din tara ■ robineti produsi in tari asiatice erau falsificati si vanduti ca fiind din Comunitatea Europeana ■ circa 130 de persoane urmeaza sa fie audiate ■ Procurorii DIICOT Neamt au declansat o ancheta de proportii in mai multe judete din tara,…

- Unul dintre soferii celor doua TIR-uri care s-au ciocnit marti dimineata pe DN 15 a decedat, anunta reprezentantii IPJ. Celalalt sofer a suferit leziuni. Politistii au deschis dosar pentru ucidere din culpa si vatamare corporala din culpa. “La data de 20 septembrie a.c., in jurul orei 10:30, polițiștii…