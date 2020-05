S-a avansat data când s-ar putea redeschide TERASELE Omul de afaceri Dragoș Petrescu, proprietarul lanțului de restaurante CityGrill, a declarat pentru Digi24 ca, cel mai probabil in jurul datei de 1 iunie, se vor putea deschide terasele. Proprietarii din industria HoReCa susțin ca au agreat cu Guvernul un plan de redeschidere a restaurantelor, primele ce urmeaza a reintra in circuit fiind terasele. Declarația aparține lui Dragoș Petrescu, proprietarul lanțului CityGrill, care estimeaza ca romanii vor putea merge la terase cel mai pronbabil in jurul datei de 1 iunie. „Dupa discuțiile cu guvernul am agreat ca intai vom putea deschide terasele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

