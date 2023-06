Stiri pe aceeasi tema

- Ilinca Stan, tanara de 12 ani pe care publicul a urmarit-o in cadrul emisiunii Romanii au talent, unde a urcat pe scena alaturi de Eugenia Nicolae, lanseaza piesa „Copii”. Piesa vorbește despre copilarie și visurile celor mici legate de ceea ce vor face „cand vor fi mari”, iar videoclipul transpune…

- Sound-ul original francez și versuri aproape de sufletul artistei sunt cuvintele care descriu cea mai noua piesa marca Irina Rimes: . Instrumentalul piesei s-ar putea sa va porneasca la dans intr-o seara de primavara tarzie, insa interpretarea Irinei va aduce izul de nostalgie specific, instigand la…

- “Sunt convinsa ca o sa rupa topurile și o sa fie peste tot vara asta” Anda Adam este in cea mai buna perioada din an așa ca anunța lansarea unei piese care va ajunge direct in trending, un feat. cu Tzanca Uraganu – Dai, Dai, Dubai, exact ce trebuie pentru perioada fierbinte care urmeaza. Anda Adam se…

- “Mi-e dor” – Noua piesa a Madalinei Lungu, solista care a debutat in muzica cu melodia populara “Cat traiește omu’n lume”, ne aduce o schimbare radicala de ritm, gen și atmosfera. Madalina, creatoare a versurilor și liniei melodice a colaborat de aceasta data cu studioul Jam Station Studio unde a facut…

- Ronna Riva a lansat cel mai nou Single “Mon ami” ! Un cantec de vara, o combinatie de stiluri, pop-dance cu influente latino, o piesa bilingva cu refrenul in franceza si strofele in engleza. Piesa a cunoscut de la debut succesul, deoarece multe case de discuri internationale au trimis oferte de licentiere.…

- sweetbois lanseaza piesa pe care o vei asculta toata vara mergand spre urmatoarea aventura. Prin Miami este starea care te va face sa simți ca ești in mijlocul unui oraș vibrant care nu doarme niciodata. Așa cum ne-au obișnuit, sweetbois adauga in beat-urile exotice o poveste de dragoste moderna ce…

- Bogdan Ioan, cunoscut publicului datorita prestației de top din cadrul concursului de talente Vocea Romaniei și caștigatorul ediției din 2018, lanseaza un noua piesa: Numele tau. Piesa pune in valoare timbrul vocal armonios al artistului și vine cu un videoclip pe masura. Artistul a cucerit publicul…

- florianrus promite sa va fure o lacrima și un zambet in același timp cu noul sau videoclip. Piesa ,,Pana atunci” vorbește despre calatoria din punctul A, cel al suferinței, in punctul B, la momentul in care ,,vei dansa pe piesa care te-a facut sa plangi”. Videoclipul piesei il regasește pe Florian calatorind…