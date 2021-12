Stiri pe aceeasi tema

- Putin și Biden au discutat despre Ucraina, in cadrul unei conferințe in format video. Potrivit presei internaționale, cei doi președinți au reluat dialogul pe fondul tensiunilor legate de o eventuala invadare a Ucrainei de catre trupele rusești. Analiștii politici nu se așteapta la un rezultat clar…

- Belarusul a anuntat luni un embargou asupra produselor din tarile occidentale care au adoptat sanctiuni impotriva sa si sanctiuni impotriva companiilor aeriene din statele membre ale UE si din Regatul Unit, potrivit EFE. Masurile de raspuns impotriva ”presiunii externe ilegale prin sanctiuni” a Occidentului…

- Presedintele Ucrainei Volodimir Zelenski s-a deplasat luni pe linia frontului cu separatistii prorusi in Donbas, in estul tarii, pe fondul tensiunilor cu Rusia, acuzata de pregatirea unei invazii asupra Ucrainei, relateaza AFP. ‘Sunt onorat sa fiu alaturi de dumneavoastra astazi, va multumesc pentru…

- Președintele Belarusului a recunoscut peninsula Crimeea ca fiind parte a teritoriului rusesc . Afirmația vine dupa o lunga perioada de ezitare din partea lui Aleksandr Lukașenko. Aleksandr Lukașenko a recunoscut Crimeea ca fiind ruseasca Aleksandr Lukașenko a spus intr-o declarație intr-un interviu…

- Președintele Republicii Belarus, Aleksandr Lukașenko, a declarat ca țarile occidentale au inventat ipoteza privind existența unor planuri pe care le-ar avea Rusia de a ataca Ucraina și le-a propus acestora „sa puna faptele pe masa”. „Inca o data, ‘partenerii’ noștri, așa cum sunt numiți in Rusia, rivalii…

- Miile de migranți care au ajuns la granița Belarusului cu UE au ințeles ca au fost induși in eroare de promisiunile unei traversari ușoare a frontierei, promisiune pentru care au platit mii de dolari. Dar cei mai mulți sunt dispuși sa infrunte frigul și foamea pentru a face tot posibilul sa gaseasca…

- Presedintii rus si belarus, Vladimir Putin si Aleksandr Lukasenko, au semnat joi 28 de programe in cadrul Uniunii Statale Rusia-Belarus, cu obiectivul de a aprofunda integrarea economica intre cele doua tari, relateaza AFP. ”Semnam! Vad semnatura dumneavoastra in partea de jos a decretului, daca nu…

- In cazul in care Alianta Nord-Atlantica isi extinde infrastructura in Ucraina, Administratia Vladimir Putin a avertizat, luni, ca va reactiona. Guvernul de la Kiev a respins criticile, subliniind ca are dreptul de a-si urmari interesele proprii, informeaza agentia Reuters. Aleksandr Lukasenko, presedintele…