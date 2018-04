S-a aruncat de pe acoperișul unei clădiri pentru a scăpa de bătăile tatălui său. Momentul șocant a fost filmat O copila de 12 ani, satula de bataile tatalui sau, s-a aruncat de pe acoperișul unei cladiri. Momentul cumplit a fost filmat in India. Fata statea ghemuita pe jos in timp ce tatal sau o lovea in cap cu incalțarile. Copila a inceput sa planga și in momentul in care barbatul se intoarce cu spatele, ea s-a aruncat in gol de pe acoperiș. In urma impactului, copila a ramas inconștienta, potrivit Mirror. Echipajele de salvare au transportat-o imediat la spital, unde se afla in stare critica. Și-a fracturat coloana vertebrala și picioarele din cauza cazaturii. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

