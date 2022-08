Stiri pe aceeasi tema

- O tanara de 21 de ani a murit, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 9 al unui bloc in care locuia impreuna cu iubitul sau. Totul s-a intamplat astazi, in jurul orei 05:40 pe strada Igor Vieru din Chișinau.

- Femeia care și-ar fi aruncat copilul nou-nascut la un tomberon din Capitala a fost identificata și reținuta de polițiști pentru 72 de ore. Suspecta este o tanara de 28 de ani, din Chișinau. Ieri, in jurul orei 14.

- O femeie a inceput sa traga cu un pistol pe un aeroport din Texas si a fost imediat arestata de politie. Nu au fost persoane ranite, dar incidentul i-a panicat pe pasageri. Cu putin inainte de 11:00 a.m. (16:00 p.m. GMT), o femeie de 37 de ani s-a prezentat in apropiere de ghiseele aeroportului Dallas…

- Barbatul, care ieri și-ar fi aruncat fetița de doar 3 luni de la etajul 4, deține permis de ședere in Moldova, valabil pana la sfarșitul anului. Despre asta au anunțat astazi reprezentanții Biroului Migrație și Azil, intr-o conferința de presa, noteaza unimedia.info. Fii la curent cu cele…

- Un prunc de 3 luni a fost aruncat peste geamul unui bloc de locuinte de catre un barbat de 28 de ani de origine straina. Totul s a intamplat azi seara, in jurul orei 21:00, pe strada Alba Iulia din sectorul Buiucani al Capitalei, transmite Stiri.md.Politia a stabilit ca fetita de 3 luni se afla acasa…

- Un tanar de 28 de ani, de origine straina, a fost retinut fiind suspectat ca si-a aruncat copilul de trei luni de la etajul patru. Din cauza traumatismelor, bebelusul a decedat. Tragedia s-a intamplat luni seara in sectorul Buiucani din Chisinau.

- O tanara din Sinaia a sfarșit tragic la doar 24 de ani, luand decizia cumplita de a se arunca in gol, intr-o prapastie. Rebeca a fost gasita fara suflare de iubitul ei, cu care, potrivit unor surse, fata s-ar fi certat inainte sa se prabușeasca de pe pod. Alarma la 112 a fost data seara trecuta.Iubitul…

- Operatiunea de cautare a fost una de amploare, la ea au participat zeci de jandarmi, dar si polițiști insoțiți de caini de urma. A fost deschis un dosar penal pentru omor calificat. Incidentul a avut loc duminica dupa-amiaza. La ora 13:10, o femeie de 23 de ani, din localitatea Pancesti (județul Bacau)…