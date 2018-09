Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul pentru familia tradiționala se va desfașura in doua zile, 6 și 7 octombrie. Anunțul a fost facut de premierul Viorica Dancila, la inceputul ședinței extraordinare de Guvern de marți.

- Anunțul premierului Viorica Dancila a fost facut la inceputul ședinței de Guvern de joi. „Remediem astazi o scapare din legislatie, astfel incat persoanele care obtin venituri din drepturile de proprietate intelectuala sa beneficieze de indemnizatii pentru cresterea copilului pe masura veniturilor realizate.…

- Ministrul Cercetarii si Inovarii, Nicolae Burnete, a demisionat din Guvern, a informat vineri un comunicat de presa postat pe site-ul institutiei. Este prima demisie a unui ministru din Cabinetul Dancila. Anunțul ministrului vine in contextul evaluarii pe care premierul Viorica Dancila o pregatește,…

- Noua lege a pensiilor va fi adoptata in aceasta sesiune parlamentara, maximum pana la data de 2 octombrie, a anuntat marti presedintele PSD, Liviu Dragnea. ‘Vom adopta in acest an, in aceasta sesiune, maxim pana in 2 octombrie, noua lege a pensiilor, care schimba total in bine si definitiv situatia…

- In august incep procedurile de atribuire pentru autostrada București-Comarnic-Brașov; Anunțul a fost facut de Guvern, joi. ”Este primul proiect in parteneriat public-privat demarat in Romania si in luna august vor incepe procedurile de atribuire si dialogul competitiv cu investitorii”, a precizat Dancila,…

- De la 1 iulie 2018, punctul de pensie crește de la 1.000 lei la 1.100 lei, a anunțat premierul Viorica Dancila in deschiderea sedintei de Guvern. „De la 1 iunie se majoreaza pensiile romanilor. Punctul de pensie crește cu 10 %. De la 1.000 de lei la 1.100 lei. Pensia minim garantata crește cu 23% […]