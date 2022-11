Consiliul Județean Argeș a fost convocat marți, 15.11.2022, in ședința extraordinara, desfașurata atat in format fizic cat și on-line și condusa de președintele Ion Minzina. In cadrul ședinței, s-a menționat ca Proiectul Laboratorului de radioterapie de la Spitalul Județean de Urgența a fost depus spre finanțare spre PNRR. Proiectul de afla deja in lista predefinita […]