Adunarea Nationala a Frantei a adoptat proiectul de reforma a companiei feroviare nationale SNCF. Proiectul, care urmeaza sa fie adoptat joi in Senat, transforma SNCF intr-o companie mixta pe actiuni, conferind conducerii o responsabilitate corporativa mai mare.



Monopolul operatorului feroviar de stat pe piata interna a transporturilor de pasageri va fi eliminat treptat, pana in 2020.



De asemenea, viitorii angajatii nu vor mai primi beneficii si pensii la fel de generoase ca in prezent, potrivit news.ro.



Proiectul, care este cea mai importanta reorganizare a SNCF…