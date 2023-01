S-a aprobat bugetul Consiliului Județean Argeș pe anul 2023 – 55% din buget este alocat dezvoltării S-a aprobat bugetul Consiliului Județean Argeș pe anul 2023 – 55% din buget este alocat dezvoltarii In ședința de astazi a Consiliului Județean Argeș a fost adoptat bugetul județului pe acest an. Sunt aproximativ 150 de milioane de euro, un buget mai mare decat in anii trecuți, insa și cu mai multe cheltuieli, asta datorita […] Articolul S-a aprobat bugetul Consiliului Județean Argeș pe anul 2023 – 55% din buget este alocat dezvoltarii apare prima data in Observator de Argeș . Citeste articolul mai departe pe observatordearges.ro…

Sursa articol si foto: observatordearges.ro

